JEM: редкая генная мутация дает ключ к предотвращению диабета 1 типа

Уникальная генетическая мутация у двух братьев и сестер, которая никогда не наблюдалась ни у кого больше, была обнаружена британскими исследователями из Университета Эксетера, указывая путь к новым вариантам лечения диабета 1 типа.
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