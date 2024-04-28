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JEM: редкая генная мутация дает ключ к предотвращению диабета 1 типа

JEM: редкая генная мутация дает ключ к предотвращению диабета 1 типа

Уникальная генетическая мутация у двух братьев и сестер, которая никогда не наблюдалась ни у кого больше, была обнаружена британскими исследователями из Университета Эксетера, указывая путь к новым вариантам лечения диабета 1 типа.

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