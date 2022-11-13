Салат с ананасами, курицей и грибами

Рецепт вкусного салата с экзотическими нотками за счет консервированного ананаса. Ингредиенты выкладывается слоями, это можно сделать в глубокой прозрачной салатнице или на плоской тарелке с помощью формовочного кольца.
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