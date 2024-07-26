На пляжах юга России тесно

Краснодарский край снова стал центром притяжения туристов. Крым ему существенно уступает. В какие города едут россияне и во сколько обходится отдых?В телеграм-каналах Краснодарского края появились фото и видео пляжа «Высокий берег» в Анапе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии