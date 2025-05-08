«ВВС Индии оказались некомпетентными, а самолёт Rafale переоценён»: подробности масштабного воздушного боя с истребителями Пакистана

RafaleВ ночь с 6 на 7 мая 2025 года Индия в ответ на активизацию террористов нанесла удары по многочисленным целям в пограничных районах Пакистана, что привело к крупнейшему в современной истории воздушному бою.
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