Белизна и свежий аромат: 1 известный продукт легко заменит все дорогущие пятновыводители

Лимонный сок сам по себе отлично отбеливает и широко используется в коммерческих моющих средствах. Однако, для тех, кто предпочитает более естественный подход, натуральный лимонный сок также можно использовать для стирки.
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