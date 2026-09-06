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Мировое обозрение

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Футболки с надписью «Киевский режим», поддержка «евротройки», три раунда: в Киеве проходят переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Футболки с надписью «Киевский режим», поддержка «евротройки», три раунда: в Киеве проходят переговоры с Уиткоффом и Кушнером

В Киеве в субботу, 6 сентября, прошел марафон переговоров с участием спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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