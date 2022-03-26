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Крайдер забросил 43-ю и 44-ю шайбы в сезоне. У него 9-й результат в истории «Рейнджерс» и 2-й – в XXI веке

Крис Крайдер – 2-й игрок «Рейнджерс» в XXI веке с 44+ шайбами в сезоне. Нападающий сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:1).

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