По поводу передачи Росавиацией вертолетов и самолетов ВСУ: тут не наказанием, тут… возмездием пахнет.
Как назвать передачу техники, с которой у самих некоторый дефицит из-за активной эксплуатации в непростых условиях, нашему врагу?
Комментарии
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Борис Страшеков
Пятая колонна не даст состоятся возмездию. Только СМЕРШ сможет!
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4 час.
Владимир
" совершенная в военное время, группой лиц, по предварительному сговору, приведшая к тяжким последствиям для России.." Сейчас не военное время. военное время бывает при объявлении в стране военного положения. Это еще один факт продажи техники в интересах частных лиц. Подобные факты повторяются без реакции показательной тех, кто это должен делать. Достаточно вспомнить дела о квартирах набитых деньгами несколько лет назад. Исполнители тогда были задержаны, а лица, наполнявшие деньгам квартиры не названы. Вполне возможно, что это звенья одной цепи.
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3 час.
Владимир
Только исполнение государством своих функций сможет сдвинуть положение. А как называется структура - дело пятое. В настоящее время Росгвардия подчиняется президенту. Смерш будет подчиняться двум президентам?
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3 час.
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