Как назвать передачу техники, с которой у самих некоторый дефицит из-за активной эксплуатации в непростых условиях, нашему врагу?

Владимир

" совершенная в военное время, группой лиц, по предварительному сговору, приведшая к тяжким последствиям для России.." Сейчас не военное время. военное время бывает при объявлении в стране военного положения. Это еще один факт продажи техники в интересах частных лиц. Подобные факты повторяются без реакции показательной тех, кто это должен делать. Достаточно вспомнить дела о квартирах набитых деньгами несколько лет назад. Исполнители тогда были задержаны, а лица, наполнявшие деньгам квартиры не названы. Вполне возможно, что это звенья одной цепи.