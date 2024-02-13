Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владимир Шалимов
    Ага, ещё одно вонючее жидячее говно нарисовалось и бздит тут смердно, ставя завесу для уличной проститутки с лошадино...Команда сверху: р...
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Как назвать передачу техники, с которой у самих некоторый дефицит из-за активной эксплуатации в непростых условиях, нашему врагу?

Как назвать передачу техники, с которой у самих некоторый дефицит из-за активной эксплуатации в непростых условиях, нашему врагу?

По поводу передачи Росавиацией вертолетов и самолетов ВСУ: тут не наказанием, тут… возмездием пахнет.

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Комментарии
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Борис Страшеков
Пятая колонна не даст состоятся возмездию. Только СМЕРШ сможет!
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4 час.
Владимир
&quot; совершенная в военное время, группой лиц, по предварительному сговору, приведшая к тяжким последствиям для России..&quot; Сейчас не военное время. военное  время бывает при объявлении в стране военного положения. Это еще один факт продажи техники в интересах частных лиц. Подобные факты повторяются без реакции показательной тех, кто это должен делать. Достаточно вспомнить дела о квартирах набитых деньгами несколько лет назад. Исполнители тогда были задержаны, а лица, наполнявшие деньгам квартиры не названы. Вполне возможно, что это звенья одной цепи.
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3 час.
Владимир
Только исполнение государством своих функций сможет сдвинуть положение. А как называется структура - дело пятое. В настоящее время Росгвардия подчиняется президенту. Смерш будет подчиняться двум президентам?
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3 час.

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