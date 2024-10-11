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Энциклопедия Техники

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2000 лет назад эту девушку задушили верёвкой и сбросили в болото. Ей было 16

2000 лет назад эту девушку задушили верёвкой и сбросили в болото. Ей было 16

﻿﻿Давайте познакомимся с еще одним болотным телом, найденным в торфянике недалеко от голландской деревни Эйде.

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