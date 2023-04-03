Когда на Урале появились нотариусы и почему они считались богатыми в XVIII-XIX веках

В Нотариальной палате Свердловской области открылась историко-архивная экспозиция. Здесь собраны документы и экспонаты не только последних 30 лет, но и советских времен, и даже личные дела нотариусов дореволюционной эпохи, сохранившиеся в госархиве.
В Нотариальной палате Свердловской области открылась историко-архивная экспозиция. Здесь собраны документы и экспонаты не только последних 30 лет, но и советских времен, и даже личные дела нотариусов дореволюционной эпохи, сохранившиеся в госархиве.
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