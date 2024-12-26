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Лавров: Россия на переговорах по Украине требует соблюдения прежних договоренностей

Лавров: Россия на переговорах по Украине требует соблюдения прежних договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не ставит предварительных условий для переговоров по Украине, но настаивает на выполнении ранее достигнутых договоренностей.

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