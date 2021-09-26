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Чем грозит российской власти конфликт с КПРФ?

Чем грозит российской власти конфликт с КПРФ?

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков подводит итоги выборов в Государственную Думу.

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Valentin Spagis
Власти в любом случае должны действовать адекватно. Если нужно конфликтовать, обязана конфликтовать.
Степан Ротарь
Конфликтовать с властью будут только отмороженные Рашкин и Платошкин.Зюганову это ни к чему,он и так неплохо устроился.

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