Чем грозит российской власти конфликт с КПРФ?

МОЯ СТРАНАПолитикаЧем грозит российской власти конфликт с КПРФ? Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков подводит итоги выборов в Государственную Думу.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьValentin SpagisВласти в любом случае должны действовать адекватно. Если нужно конфликтовать, обязана конфликтовать.Степан РотарьКонфликтовать с властью будут только отмороженные Рашкин и Платошкин.Зюганову это ни к чему,он и так неплохо устроился.Комментировать
Свежие комментарии