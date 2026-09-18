Туск назвал потери ВСУ рекордными и предрек Киеву катастрофу

Потери Украины на линии боевого соприкосновения достигли рекордных показателей, а саму страну ждет катастрофическая зима.
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