Вьетнам: поражение США, ставшее прологом к их победе в холодной войне

На переднем плане – пережившие поражение во Вьетнаме творцы будущих геополитических побед США. В особенности нынешний юбиляр, наладивший отношения США и маоистского Китая Про драматичное падение Сайгона в 1975, а вместе с ним и о превращении в историю американского проекта под названием «Республика Вьетнам», написано много.
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