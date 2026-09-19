Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Бегзод намеренно нарушил массу серьёзных правил. Итог: 12 смятых авто, пострадавшие и погибшие. И вот что решил суд.
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Какой то бред.
Не знаю как в других местах, но в известном мне месте колония-поселения , та -же самая зона. Только нет вышек с автоматчиками, да ходишь в своей одежде. А в остальном - по периметру -колючка, три раза развод с построением, на работу (если она есть) строем, за грубое нарушение режима - изолятор (от 3х до 15 суток), и т.д. и т.п. Вот такой вот КУРОРТ. А про 3х разовое питание, я лучше промолчу....
Толерантность достигла своего пика,за убийство людей мигрантам дают курортное проживание,с 3-х разовым питанием!!!!!
Похоже наши власти ждут когда мигранта после смертельного дтп граждане будут линчевать на месте...?