Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Бегзод намеренно нарушил массу серьёзных правил. Итог: 12 смятых авто, пострадавшие и погибшие. И вот что решил суд.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вячеслав Воронин
Вячеслав Воронинизменено

Не знаю как в других местах, но в известном мне месте колония-поселения , та -же самая зона. Только нет вышек с автоматчиками, да ходишь в своей одежде. А в остальном - по периметру -колючка, три раза развод с построением, на работу (если она есть) строем, за грубое нарушение   режима - изолятор (от 3х до 15 суток), и т.д. и т.п. Вот такой вот КУРОРТ. А про 3х разовое питание, я лучше промолчу....