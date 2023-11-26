Генетик Крутовский: прародительница матерей жила примерно 120 тыс. лет назад

Прародительница всех ныне живущих людей жила в Африке около 120 тысяч лет назад. Эта женщина стала единственной в своем поколении, чьи гены по женской линии дожили до каждого из нас - людей на планете Земля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии