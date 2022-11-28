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Эстебан Окон: «На Алонсо были 2 процента рабочей нагрузки в «Альпин», на мне – 98. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин»

Эстебан Окон высказался о трудностях работы с Фернандо Алонсо. Испанец покинул «Альпин» и со следующего сезона станет выступать за «Астон Мартин», а напарником Окона станет Пьер Гасли.

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