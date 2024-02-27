Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах и школах Москвы

В Москве проводят тестирование инноваций в образовательных и медицинских учреждениях Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что более 110 отечественных инновационных разработок прошли апробацию в московских больницах, а в школах – свыше 40.