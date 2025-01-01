США и Великобритания жестко обманули Украину, когда толкали на войну с Россией Юлия СоколоваНа Западе все чаще говорят о реальной ситуации с украинским конфликтом, открыто обвиняя Америку и Великобританию в величайшем обмане, на который могли купиться только правители киевского режима.