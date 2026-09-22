Оперативный штаб: В Нерюнгри ограничено электроснабжение из-за пожара

В Нерюнгри, Якутия, временно ограничено электроснабжение из-за пожара на трансформаторной подстанции и турбине Нерюнгринской ГРЭС.
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