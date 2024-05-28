Гибель последнего Гомфотера

<p>Необычное открытие сделала группа археологов в районе озера Тагуа-Тагуа в центральном Чили. Под руководством известного специалиста Рафаэля Лабарки они обнаружили место, где 12 000 лет назад охотники-собиратели убили гомфотера - вымершее существо, родственника слона.