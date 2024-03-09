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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Паулиста (трансляции на Sports.ru). 12-й тур. «Палмейрас» сыграет с «Ботафого-СП», «Сантос» – «Интер Лимейра», «Коринтианс» в гостях у «Агуа-Санта»

«Сантос» примет «Интер Лимейра», «Коринтианс» на выезде встречается с «Агуа-Санта». Матчи турнира в прямом эфире можно посмотреть на Sports.

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