«Он просто обирает городские бюджеты на волне патриотизма»: Шамана обвинили в завышенных требованиях и лицемерии

Пожалуй сегодня в нашей стране есть два самых обсуждаемых артиста — исполнительница хита «Миллион алых роз» Алла Пугачева и исполнитель патриотических песен Ярослав Дронов, известный более широкой публике как Шаман.
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