Фото: АГН Москва Важные новости России за неделю сообщают о том, что Дмитрий Медведев высказал свои размышления относительно предстоящих выборов в Соединенных Штатах, подчеркнув, что итог голосования не окажет существенного влияния на российско-американские отношения.
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