Алла Пугачёва вернулась в Москву: зачем Примадонна "проплатила шоу" и почему народ в ярости?

Обсудим звезд с Малиновской Друзья, здравствуйте! Внезапно, как чертик из табакерки, появилась новость, которая всколыхнула всех, от мала до велика: Алла Борисовна Пугачёва, наша легендарная Примадонна, тайно прилетела в Москву.