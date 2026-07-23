PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Приморский предприниматель выяснил, как сменить гольф-курорт на семь лет общего режима

Приморский предприниматель выяснил, как сменить гольф-курорт на семь лет общего режима

Семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн. рублей выписал Первомайский районный суд Владивостока Олегу Дроздову — директору компании по строительству гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артёмовского округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии