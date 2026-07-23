Приморский предприниматель выяснил, как сменить гольф-курорт на семь лет общего режима

Семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн. рублей выписал Первомайский районный суд Владивостока Олегу Дроздову — директору компании по строительству гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артёмовского округа.
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