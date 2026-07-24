Происшествия
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Происшествия

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В Новосибирской области полицейские задержали местных жителей по подозрению в использовании вредоносного ПО для массовых дистанционных хищений

«Сотрудниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Новосибирской области при участии бойцов спецподразделения Росгвардии и регионального ГУФСИН России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в целом ряде преступлений против собственности и в сфере компьютерной информации.

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