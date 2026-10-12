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Кухня и дом

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Тёплый пол под плитку: почему я выбрал гибридную систему и не пожалел

Тёплый пол под плитку: почему я выбрал гибридную систему и не пожалел

Решение о тёплом поле под плитку в моём доме созрело мгновенно — никаких сомнений, только вперёд. Перспектива каждое утро наступать на ледяную поверхность в ванной или на кухне выглядела как минимум неуютно.

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