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Татар-информ

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ВС РФ поразили в Киеве цех по производству ракет и дронов

ВС РФ поразили в Киеве цех по производству ракет и дронов

Вооруженные силы России поразили цех предприятия «Палп Милл Принт» в Киеве, где было организовано производство ракет и беспилотников.

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