Маргарита Голубева из Петербурга получила титул «Мисс Россия — 2023»

В Санкт-Петербурге прошел финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2023". Победительницей стала 22-летняя Маргарита Голубева, которая получила корону из белого золота, денежный приз в размере 1 млн рублей и право представлять Россию на международных смотрах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".