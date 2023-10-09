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Маргарита Голубева из Петербурга получила титул «Мисс Россия — 2023»

Маргарита Голубева из Петербурга получила титул «Мисс Россия — 2023»

В Санкт-Петербурге прошел финал национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2023". Победительницей стала 22-летняя Маргарита Голубева, которая получила корону из белого золота, денежный приз в размере 1 млн рублей и право представлять Россию на международных смотрах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

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