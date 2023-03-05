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Дрейк выиграл 1,7 млн долларов, угадав исход боя Джонс – Ган

Известный рэпер Дрейк выиграл 1,7 млн долларов благодаря досрочной победе Джона Джонса над Сирилом Ганом на UFC 285.

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