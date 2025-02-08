Жителю Подмосковья грозит пожизненный срок за диверсии в пользу Украины

Московский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, работавшего упаковщиком в магазине, Артема Чернова, признавшегося в организации четырех диверсий на территории России.
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