" Крнтрнаступ"

ФОТО: DROP OF LIGHT/SHUTTERSTОСK.СОM АНДРЕЙ СОКОЛОВ "КОНТРНАСТУП" ОБЪЯВЛЕН: ВСУ ВЗЛОМАЛИ АККАУНТ ВОЕНКОРА И ПРОБИВАЮТ БРЕШЬ В ОБОРОНЕ РУССКИХ Вечером в среду с полей СВО посыпались сообщения о том, что фронт ожил: боевики заметно активизировались в Бахмуте, готовят десантную операцию на Херсонском направлении и пустили танки в сторону границы с Белгородской областью.