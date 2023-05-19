" Крнтрнаступ"

ФОТО: DROP OF LIGHT/SHUTTERSTОСK.СОM АНДРЕЙ СОКОЛОВ "КОНТРНАСТУП" ОБЪЯВЛЕН: ВСУ ВЗЛОМАЛИ АККАУНТ ВОЕНКОРА И ПРОБИВАЮТ БРЕШЬ В ОБОРОНЕ РУССКИХ Вечером в среду с полей СВО посыпались сообщения о том, что фронт ожил: боевики заметно активизировались в Бахмуте, готовят десантную операцию на Херсонском направлении и пустили танки в сторону границы с Белгородской областью.
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