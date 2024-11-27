Представлен Redmi K80 — смартфон Xiaomi с самой большой батареей и Snapdragon 8 Gen 3 по цене от $346

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K80. Благодаря очень конкурентоспособной цене, очень ёмкому аккумулятору на и мощному процессору Snapdragon 8 Gen 3, устройство должно, по утверждению производителя, «обеспечить исключительную производительность по всем направлениям».
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