Представлен Redmi K80 — смартфон Xiaomi с самой большой батареей и Snapdragon 8 Gen 3 по цене от $346

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi K80. Благодаря очень конкурентоспособной цене, очень ёмкому аккумулятору на и мощному процессору Snapdragon 8 Gen 3, устройство должно, по утверждению производителя, «обеспечить исключительную производительность по всем направлениям».