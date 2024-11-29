Финансирование Intel в соответствии с Законом о чипах ограничивает продажу бизнеса

Теперь, когда Intel подписала контракт на получение от правительства США грантов на сумму 7,865 миллиарда долларов в рамках закона CHIPS and Science Act, она не может продать свое производственное подразделение Intel Foundry и должна сохранить контрольный пакет акций даже в случае его выделения и превращения в публичную компанию в соответствии с условиями соглашения.