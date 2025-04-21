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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» обыграл «Орландо» в первом матче серии благодаря 30 очкам Деррика Уайта

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт провел на паркете 36 минут и набрал 30 очков, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 7 из 12 из-за дуги и 3 из 3 штрафных, 4 подбора, 2 передачи и 2 блок-шота.

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