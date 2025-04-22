Chery Tiggo 9 прошел лобовой краш-тест Euro NCAP: насколько безопасен флагманский кроссовер компании, который предлагают россиянам?

Chery Tiggo 9 — новый флагман бренда на российском рынке. Автомобиль недавно прошел лобовой краш-тест c жёстким препятствием и полной шириной перекрытия, по стандартам EuroNCAP (European New Car Assessment Program).
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