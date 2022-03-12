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    За такое с запада надо спросить.Придёт ли Россия ...

Путин выступил за национализацию иностранных бизнесов

Путин выступил за национализацию иностранных бизнесов

Путин выступил за национализацию иностранных бизнесов, решивших уйти из России то ли в знак протеста против российской операции по денацификации и демилитаризации Украины, то ли под давлением политической мафии, командующей в их собственных странах.

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