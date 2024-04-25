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Чендлер — о разнице между Махачевым и Царукяном: Ислам бьётся за всю Россию и наследие Нурмагомедова

Чендлер — о разнице между Махачевым и Царукяном: Ислам бьётся за всю Россию и наследие Нурмагомедова

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер провёл сравнение между двумя российскими представителями промоушена — чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым и претендентом на титул Арманом Царукяном.

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