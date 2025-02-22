Ликвидация бандеровщины: месть за «генерала Вальтера»

26 марта 1947 года командир «Лемковской сотни» из куреня «Ударник 8» поручик УПА* Степан Стебельский (Хрен) получил информацию, что в район дислокации куреня, в так называемый военный округ УПА «Сан», прибыл Кароль Сверчевский – замминистр обороны Польши, генерал брони Войска Польского (ВП), герой гражданской войны в Испании, друг Эрнеста Хэмингуея.