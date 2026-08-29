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«Все силы чекистского аппарата»: ФСБ опубликовала документы о работе Дзержинского в Донбассе в 1921 году

«Все силы чекистского аппарата»: ФСБ опубликовала документы о работе Дзержинского в Донбассе в 1921 году

В 1921 году Донбасс лежал в руинах. Шахты затоплены, железные дороги стоят, рабочие голодают. Добыча угля упала в шесть раз по сравнению с 1916-м.

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