В Приамурье волонтеры изготавливают «Кошки» для военнослужащих ВВО участников спецоперации

Конструкция штурмовой крюк-кошки состоит из простых деталей, легко собирается и разбирается. Сами же крюки - это универсальный инструмент, пред-назначенный для траления и сдвигания потенциально опасных предметов.
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