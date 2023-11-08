Житель Аши жестоко отомстил своей бывшей жене

Жена и дети остались на улице. Злоумышленник обязан выплатить им теперь 3,5 млн рублей.Ярость полыхнула огнем — это фигуральное выражение стало буквальным в истории конфликта разведенных супругов из Аши (Челябинская область).
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