Semafor: Карлсон во время визита в Россию пообщался со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию встречался с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей Джо Байдена Тарой Рид, обвинившей нынешнего главу Белого дома в сексуальных домогательствах.
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