Правила проведения шумных работ в новостройках: всё, что нужно знать

Ремонт в новостройке — это неизбежно шум, пыль и возможные конфликты с соседями. Для тех, кто только заселился и планирует обустраивать свою квартиру, важно понимать, когда и как можно шуметь, чтобы не нарушать закон и не портить отношения с другими жильцами.