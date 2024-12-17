Правила проведения шумных работ в новостройках: всё, что нужно знать

Ремонт в новостройке — это неизбежно шум, пыль и возможные конфликты с соседями. Для тех, кто только заселился и планирует обустраивать свою квартиру, важно понимать, когда и как можно шуметь, чтобы не нарушать закон и не портить отношения с другими жильцами.
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