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Квартира, дом, дача

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Правила проведения шумных работ в новостройках: всё, что нужно знать

Правила проведения шумных работ в новостройках: всё, что нужно знать

Ремонт в новостройке — это неизбежно шум, пыль и возможные конфликты с соседями. Для тех, кто только заселился и планирует обустраивать свою квартиру, важно понимать, когда и как можно шуметь, чтобы не нарушать закон и не портить отношения с другими жильцами.

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