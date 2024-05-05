Сколько орехов можно есть в день: отвечает врач

Орехи занимают важное место среди продуктов, благотворно влияющих на здоровье человека.Что делает орехи такими полезными? Какое количество орехов следует употреблять ежедневно для получения максимальной выгоды? Может ли частое потребление орехов вызвать аллергию? На эти вопросы отвечает Светлана Шокур, медицинский эксперт ИНВИТРО.