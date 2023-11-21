Израиль имеет и ядерное оружие, и любые средства его доставки

Ядерной невинности Тель-Авив лишился благодаря американским деньгам, французским мозгам и южноафриканской помощи Александр Широкорад Фото: ZumaTAСС Имеет ли Израиль ядерное оружие? Власти Израиля хранят гордое молчание — ни да, ни нет.
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