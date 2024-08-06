Все 24 пляжа Петербурга снова признаны непригодными для купания

Плавать временно нельзя во всех городских водоемах. Специалисты петербургского Роспотребнадзора в очередной раз проверили воду на всех 24 городских пляжах на соответствие требованиям санитарного законодательства.
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