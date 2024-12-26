Киев превращает россиян в биодронов

ВА

Владимир Акулов

Вчера зашел в банк... В фойе банка перед столом девушки - модератора , специалиста по работе с клиентами сидела толстая испуганная женщина и била кулаком по столу , кричала : почему не разрешаете переслать деньги , куда мне надо ?! Эту загипнотизированную жуликами нервную клиентку уговаривали модератор , 2 кассира и полный лысый полицейский майор , которого вызвали в банк... Женщине не давали снять деньги с карточки мужа и переслать мошенникам...Кассиры говорили , что нельзя снимать деньги с чужой карточки... Полицейский доказывал , что *вас дурят мошенники*... Тогда и я , неравнодушный клиент банка решил применить *суггестию* , ситуационное внушение , чтобы создать психологический *антидот* против гипнотической *программы* внедренной в голову жертве обмана... " Вы под гипнозом мошенников ! - громким командным голосом сообщил я , строго подняв палец к потолку. - Вам 5 человек говорят , что вы под управлением жуликов ... А вы одна считаете , что мы ошибаемся и не верите нам ! Сейчас вы переведете деньги террористам на Украину "! Женщина начала плакать и кричать ... Еще раз стукнула кулаком по столу модератора ... А после этого полицейский просил жертву пройти с ним в милицейскую машину... Женщину увезли в участок для вызова ее родственников , которые , якобы *попали в автоаварию *... Удивительно , как легко поддаются некоторые телефонному гипнозу мошенников ! И этот гипноз начинается с ЗАПУГИВАНИЯ ... Запугивание , страх отключают КРИТИКУ ... И в мозг жертвы внедряется *программа* жуликов.