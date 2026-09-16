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Говырин: муниципалитеты могут вернуть жителю деньги за лечение

Говырин: муниципалитеты могут вернуть жителю деньги за лечение

Жители некоторых муниципалитетов могут рассчитывать на возмещение средств, потраченных на лечение, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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