Говырин: муниципалитеты могут вернуть жителю деньги за лечение

Жители некоторых муниципалитетов могут рассчитывать на возмещение средств, потраченных на лечение, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).
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